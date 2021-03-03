В Швеции при нападении с ножом пострадали восемь человек
На юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.
Инцидент произошел в центре города Ветланда. О нападении сообщили жители города по телефону.
По данным правоохранителей, 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.
ALERTE INFO - #Suède : Au moins huit blessés suite à une attaque au couteau à #Vetlanda dans le comté de #Jönköping. La police a ouvert le feu sur le suspect, qui a été transporté à l'hôpital. #VetlandaAttack #Terror #terrorisme #terroriste #Sweden #SwedenAttack pic.twitter.com/y5Y5bF6dCX— FranceNews24 (@FranceNews24) March 3, 2021
Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему. Мужчина был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.
Мотивы злоумышленника пока неизвестны, но в полиции допускают наличие у него террористических целей.
Video på skottlossningen #Vetlanda https://t.co/peKwlE0apK pic.twitter.com/ZRkvwYeJ6X—
Напомним, на западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.
Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.