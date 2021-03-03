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В Швеции при нападении с ножом пострадали восемь человек

Новина українською → Ветланда, Среда 03 марта 2021 20:41
В Швеции при нападении с ножом пострадали восемь человек Фото: полиция Швеции (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.

Об этом сообщает пресс-служба шведской полиции.

Инцидент произошел в центре города Ветланда. О нападении сообщили жители города по телефону.

По данным правоохранителей, 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.

Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему. Мужчина был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны, но в полиции допускают наличие у него террористических целей.

Напомним, на западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.

Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.

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