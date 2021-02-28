В Мексике во время вооруженного нападения погибли более 10 человек

На западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.

Тела десяти мужчин были обнаружены на улице Эмилиано Сапата. Кроме того, в доме был обнаружен несовершеннолетний, у которого также были огнестрельные ранения. Он погиб.

Еще двоих - женщину и ребенка - госпитализировали.

По информации местного издания Radio Formula, огонь открыли неизвестные на трех автомобилях. После стрельбы они скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их поиски продолжаются.

На место стрельбы прибыли сотрудники Национальной гвардии и Министерства национальной обороны. Что стало массового убийства, неизвестно.