У Канаді невідомий з ножем напав на людей в бібліотеці, сім осіб постраждали
В районі Північного Ванкувера (Канада) чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці. В результаті випадкової серії ножових поранень загинула жінка, ще шість осіб отримали поранення.
Про це пише Global News.
Напад стався близько 13:45 за місцевим часом. Район був переповнений людьми у вихідний день, в бібліотеці проводили розпродаж.
В результаті нападу затримали одного підозрюваного. Поліція заявила, що він діяв поодинці.
Свідки розповіли, що підозрюваний почав нападати на людей в бібліотеці, перш ніж вийти на вулицю.
"Я була в кімнаті бібліотечного співтовариства, і відразу ж за дверима ми чуємо крики, і всі зупинилися і втупилися, всі почали вибігати через бічні двері", - сказала Мері Крейвер, яка в той час була присутня на книжковій розпродажу.
Раніше на півдні Швеції молодий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті інциденту отримали поранення вісім чоловік.
Нагадаємо, на заході Мексики у муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі розстріляли 13 осіб.