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В Канаде легализовали марихуану

НовостиПолитика    20.06.2018 - 07:00
Фото: иллюстративное фото (marijuana.heraldtribune.com)
Фото: иллюстративное фото (marijuana.heraldtribune.com)

Принятые меры вступят в силу в течении 8-12 недель

Сенаторы Канады проголосовали за принятие законопроекта федерального правительства, который легализует рекреационную марихуану. Об этом информирует телеканал CBC.

За легализацию проголосовало 52 сенатора, 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования.

Принятые меры вступят в силу в течении 8-12 недель.

"Мы только что стали свидетелями исторического голосования в Канаде. Это конец 90-летнего запрета. Трансформативная социальная политика, я думаю, стала смелым шагом со стороны правительства", - сказал сенатор Тони Дин, который представил законопроект в Сенате.

Он отметил, что нелегальный рынок марихуаны в Канаде сейчас оценивается в 7 млн долларов. Также сенатор сказал, что теперь нужно активно заниматься образованием населения.

Первоначально правительство планировало, что законопроект будет принят обеими палатами парламента вовремя, чтобы розничные продажи начнутся с 1 июля. Эта временная шкала была отодвинута после того, как Сенат запросил больше времени для рассмотрения законопроекта.

Теперь, когда законопроект прошел, премьер-министру Джастину Трюдо и его кабинету необходимо выбрать фактическую дату, когда легализация рекреационной марихуаны станет законом страны.

Напомним, ранее США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

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Теги публикации: Канада, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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