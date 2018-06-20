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У Канаді легалізували марихуану

НовиниПолітика    20.06.2018 - 07:00
Фото: ілюстративне фото (marijuana.heraldtribune.com)
Фото: ілюстративне фото (marijuana.heraldtribune.com)

Прийняті заходи набудуть чинності протягом 8-12 тижнів

Сенатори Канади проголосували за прийняття законопроекту федерального уряду, який легалізує рекреаційну марихуану. Про це інформує телеканал CBC.

За легалізацію проголосувало 52 сенатори, 29 виступили проти, ще двоє утрималися від голосування.

Вжиті заходи набудуть чинності протягом 8-12 тижнів.

"Ми тільки що стали свідками історичного голосування в Канаді. Це кінець 90-літньої заборони. Трансформативна соціальна політика, я думаю, стала сміливим кроком з боку уряду", - сказав сенатор Тоні Дін, який представив законопроект у Сенаті.

Він зазначив, що нелегальний ринок марихуани в Канаді зараз оцінюється в 7 млн доларів. Також сенатор сказав, що тепер треба активно займатися освітою населення.

Спочатку уряд планував, що законопроект буде прийнятий обома палатами парламенту вчасно, щоб роздрібні продажі почнуться з 1 липня. Ця шкала була відсунута після того, як Сенат запросив більше часу для розгляду законопроекту.

Тепер, коли законопроект пройшов, прем'єр-міністру Джастіну Трюдо і його кабінету необхідно вибрати фактичну дату, коли легалізація рекреаційної марихуани стане законом країни.

Нагадаємо, раніше США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини.

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Теги публікації: Канада, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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