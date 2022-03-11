Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

"Правила запрещают любому лицу в Канаде или любом канадцу за пределами Канады импортировать, покупать или покупать определенные конкретные нефтепродукты из России или лица, находящегося в ней", - говорится в сообщении.

При этом запрет не распространяется на товары, если договор на ввоз, покупку или приобретение товара заключен до дня вступления в силу санкции.

Отметим, что 8 марта США отказались от российской нефти и газа.

Британцы также намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.