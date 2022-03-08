Великобритания вслед за США отказалась от нефти из России
Правительство Соединенного Королевства присоединилось к США в вопросе отказа от российских энергоносителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Британцы намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года. Переходный период позволит рынку заменить продукт из РФ, на который приходится 8 % от общего импорта нефти.
Большей является часть российских энергоносителей на рынке дизельного топлива. Ориентировочно 18 % британских потребностей в продукте обеспечивались топливом из России.
Ранее британский премьер Борис Джонсон на украинском анонсировал ужесточение санкций против РФ за вторжение в Украину. Ограничения будут касаться олигархов и связанных с Путиным предприятий.
Напомним, что Джо Байден объявил об отказе США от покупки нефти из России из-за вторжения в Украину.
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