Великобритания вслед за США отказалась от нефти из России

Правительство Соединенного Королевства присоединилось к США в вопросе отказа от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Британцы намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года. Переходный период позволит рынку заменить продукт из РФ, на который приходится 8 % от общего импорта нефти.

Большей является часть российских энергоносителей на рынке дизельного топлива. Ориентировочно 18 % британских потребностей в продукте обеспечивались топливом из России.

Ранее британский премьер Борис Джонсон на украинском анонсировал ужесточение санкций против РФ за вторжение в Украину. Ограничения будут касаться олигархов и связанных с Путиным предприятий.