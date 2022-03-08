ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великобритания вслед за США отказалась от нефти из России

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 18:53
Великобритания вслед за США отказалась от нефти из России Фото: Борис Джонсон – британский премьер-министр (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Правительство Соединенного Королевства присоединилось к США в вопросе отказа от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Британцы намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года. Переходный период позволит рынку заменить продукт из РФ, на который приходится 8 % от общего импорта нефти.

Большей является часть российских энергоносителей на рынке дизельного топлива. Ориентировочно 18 % британских потребностей в продукте обеспечивались топливом из России.

Ранее британский премьер Борис Джонсон на украинском анонсировал ужесточение санкций против РФ за вторжение в Украину. Ограничения будут касаться олигархов и связанных с Путиным предприятий.

Напомним, что Джо Байден объявил об отказе США от покупки нефти из России из-за вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать