Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Росії

Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канадського уряду.
"Правила забороняють будь-якій особі в Канаді або будь-якому канадцеві за межами Канади імпортувати, купувати або купувати певні конкретні нафтопродукти з Росії або особи, що знаходиться в ній", - говориться в повідомленні.
При цьому заборона не поширюється на товари, якщо договір на ввезення, купівлю або придбання товару укладено до дня набрання чинності санкції.
Зазначимо, що 8 березня США відмовились від російської нафти та газу.
Британці також мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.
Водночас Німеччина пояснила неможливість відмови від нафти з РФ тим, що в країні зупиниться транспорт.
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