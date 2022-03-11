Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Росії

"Правила забороняють будь-якій особі в Канаді або будь-якому канадцеві за межами Канади імпортувати, купувати або купувати певні конкретні нафтопродукти з Росії або особи, що знаходиться в ній", - говориться в повідомленні.

При цьому заборона не поширюється на товари, якщо договір на ввезення, купівлю або придбання товару укладено до дня набрання чинності санкції.

Зазначимо, що 8 березня США відмовились від російської нафти та газу.

Британці також мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.