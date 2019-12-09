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Канада выразила поддержку Украине перед нормандским саммитом

Новости » Политика     09.12.2019 - 15:16
Канада выразила поддержку Украине перед нормандским саммитом
Фото: Франсуа-Филипп Шампань (facebook com FPChampagneSMC)

Глава МИД заверил, что Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Министерство иностранных дел Канады перед началом саммита в нормандском формате в Париже заявило о поддержке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Twitter.

Также он подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В то время, как лидеры Украины, Российской Федерации, Франции и Германии встречаются в Париже для нормандского саммита, Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветанию", - написал Шампань.

Напомним, сегодня в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки".

Зеленский подтвердил, что на саммите в нормандском формате в Париже с участием Путина может поднять вопросы транзита газа. Украинская сторона заинтересована в долгосрочном контракте.

В свою очередь, Путин ранее назвал неприемлемыми условия Украины по новому контракту на транзит с 1 января следующего года. Позиция Евросоюза, в целом, сводится к поддержке Украины.

Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн Первая встреча Зеленского и Путина: главное
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