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Канада висловила підтримку Україні перед самітом нормандським

Новини » Політика     09.12.2019 - 15:16
Канада висловила підтримку Україні перед самітом нормандським
Фото: Жан-Філіп Шампань (facebook com FPChampagneSMC)

Глава МЗС запевнив, що Канада підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Міністерство закордонних справ Канади перед початком саміту в нормандському форматі в Парижі заявило про підтримку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Канади Франсуа-Філіпа Шампаня Twitter.

Також він підкреслив, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"В той час, як лідери України, Російської Федерації, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі для нормандського саміту, Канада підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми завжди будемо стояти з народом України в його прагненні до миру, стабільності і процвітання", - написав Шампань.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Зеленський підтвердив, що на саміті в нормандському форматі в Парижі за участю Путіна може підняти питання транзиту газу. Українська сторона зацікавлена в довгостроковому контракті.

У свою чергу, Путін назвав неприйнятними умови України за новим контрактом на транзит з 1 січня наступного року. Позиція Євросоюзу, в цілому, зводиться до підтримки України.

Лідери нормандської четвірки зустрічаються в Парижі: онлайн Перша зустріч Зеленського і Путіна: головне
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