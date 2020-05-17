Канада выделит 450 млн на поддержку науки на время пандемии коронавируса

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Эти средства позволят в течение нескольких месяцев покрывать 75% заработных плат ученых

Канада выделит более 450 миллионов долларов на поддержку исследовательских центров при университетах, чья финансовая база сократилась вследствие пандемии коронавируса COVID-19. Эти средства позволят исследовательским центрам сохранить персонал в период вынужденного сворачивания работы.

Об этом во время пресс-конференции рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что из-за пандемии многие лаборатории уже закрылись или им грозит неотвратимое закрытие.

"Понятно, что люди беспокоятся о своей работе и будущем. Поэтому мы выделяем 450 миллионов долларов на помощь исследователям и исследовательским учреждениям в преодолении сложных времен”, - сказал Трюдо.

“Университетам и связанным с ними исследовательским институтам, которые пострадали от этой пандемии, мы временно поможем с выплатой зарплат. Выделив эти средства через гранты федеральных агентств, мы быстрее поддержим тех, кто в этом нуждается”, - отметил глава правительства Канады.

В его офисе уточнили, что выделенные средства позволят в течение нескольких месяцев покрывать 75% заработных плат сотрудников исследовательских центров, несмотря на то, работает учреждение или нет.

По состоянию на 16 мая на территории Канады было выявлено почти 75 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 5595 жизней.

Напомним, ранее Трюдо заявил, что Канада не будет спешить с открытием границ.

Как ранее писало РБК-Украина, в конце апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус.

Автор: Надежда Собенко