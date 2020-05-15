ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Канада не будет спешить с открытием границ, - Трюдо

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 08:19
Канада не будет спешить с открытием границ, - Трюдо
Фото: Джастин Трюдо (pm.gc.ca)

В Канаде сейчас все сосредоточены на уменьшении количества инфицирований COVID-19

Правительство Канады очень внимательно следить за развитием пандемии и обдумывает решение об открытии границ для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Los Angeles Times.

Он подчеркнул, что сейчас все сосредоточены на уменьшении количества инфицирований COVID-19 для перезапуска определенных секторов экономики.

"Важным элементом недопущения второй волны инфицирования, что может быть серьезнее той, которую мы преодолеваем сейчас, станет предотвращение проникновения вируса из-за пределов Канады, как только мы возьмем его под контроль внутри страны. Поэтому мы будем очень осмотрительными в восстановлении международных путешествий (в том числе в США), пока не почувствуем, что пришло время", - сказал Трюдо.

Нагадаємому в среду, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и восстановления туризма летом в условиях пандемии коронавируса.

Вместе с тем, Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС. Границы рекомендуют открывать в равной степени для всех стран Евросоюза. При этом акцентируется внимание не на принципе недискриминации, когда страны призывают открывать границы в равной степени для стран ЕС.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Канадаграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь