Канада виділить 450 млн на підтримку науки на час пандемії коронавірусу

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Ці кошти дадуть змогу протягом кількох місяців покривати 75% заробітних плат науковців

Канада виділить понад 450 мільйонів доларів на підтримку дослідних центрів при університетах, чия фінансова база скоротилася внаслідок пандемії коронавірусу COVID-19. Ці кошти дозволять дослідним центрам зберегти персонал у період вимушеного згортання роботи.

Про це під час пресконференції розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

“Зараз як ніколи очевидно, що наука й дослідження ведуть нас до кращого майбутнього. Утім через пандемію багато лабораторій вже закрилися або їм загрожує невідворотне закриття. Зрозуміло, що люди переймаються про свою роботу й майбутнє. Тому ми виділяємо 450 мільйонів доларів на допомогу дослідникам й дослідним установам у подоланні складних часів”, - сказав Трюдо.

“Університетам і пов’язаним із ними дослідним інституціям, що постраждали від цієї пандемії, ми тимчасово допоможемо із виплатою зарплат. Виділивши ці кошти через гранти федеральних агентств, ми якнайшвидше підтримаємо тих, хто цього потребує”, - зазначив глава уряду Канади.

У його офісі уточнили, що виділені кошти дадуть змогу протягом кількох місяців покривати 75% заробітних плат співробітників дослідних центрів, попри те, працює установа чи ні.

Станом на 16 травня на території Канади було виявлено майже 75 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5595 життів.

Нагадаємо, раніше Трюдо заявив, що Канада не поспішатиме з відкриттям кордонів

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в кінці квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я і хоче з'ясувати, як виник коронавірус.

Автор: Надія Собенко