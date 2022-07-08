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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Фото: патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канада приняла решение ввести санкции против главы российской церкви патриарха Кирилла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

В ведомстве сообщили, что патриарх Кирилл попал под санкции, поскольку идентифицирован как российский агент по дезинформации, который несет ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину.

Отметим, что патриарх Кирилл ярый сторонник войны против Украины. После начала полномасштабного вторжения он отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что на Донбассе идет "метафизическая борьба", и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала.

Ранее сообщалось, что глава московской церкви патриарх Кирилл поддержал "военную спецоперацию" в Украине.

Кроме того, в середине июня Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла.

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КанадаПатриарх КириллСанкции против России