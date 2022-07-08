Канада ввела санкції проти патріарха Кирила

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.

У відомстві повідомили, що патріарх Кирило потрапив під санкції, оскільки ідентифікований як російський агент з дезінформації, який несе відповідальність за забезпечення і підтримку неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що патріарх Кирило затятий прихильник війни проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він відслужив літургію в головному храмі Міноборони Росії, говорив про те, що на Донбасі триває "метафізична боротьба", і звинувачував владу України у заохоченні церковного розколу. Він також стверджував, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала.