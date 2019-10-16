Канада ввела оружейное эмбарго против Турции

Канада временно приостановила поставки вооружения в Турцию из-за проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France24.



"Канада решительно осуждает военное вторжение Турции в Сирию", - заявили в канадском МИД.



Дипломатическое ведомство считает, что действия Турции могут подорвать стабильность в регионе.

В связи с этим канадские власти решили приостановить выдачу лицензий на продажу оружия Анкаре.

МИД также призвал защитить гражданское население и обеспечить им доступ к гуманитарной помощи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Раабе заявил, что Великобритания планирует приостановить выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турции из-за проведения военной операции турецкой стороной в Сирии.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп ввел экономические санкции против Турции из-за военной операцию в Сирии.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

Добавим, Турция начала военную операцию в Сирии с названием "Источник мира". Операция направлена против курдской группировки YPG ("Отряды народной самообороны"), которую Турция считает террористической организацией, а также курдских Сирийских демократических сил (СДС), созданных и финансировавшихся США для борьбы с ИГИЛ. Турецкое руководство заинтересовано в создании на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, где в случае успеха планируется разместить 2 млн сирийских беженцев из Турции.