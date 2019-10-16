Канада ввела збройне ембарго проти Туреччини

Канада тимчасово призупинила поставки озброєння в Туреччину через проведення Анкарою військової операції на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал France24.



"Канада рішуче засуджує військове вторгнення Туреччини в Сирію", - заявили в канадському МЗС.



Дипломатичне відомство вважає, що дії Туреччини можуть підірвати стабільність в регіоні.

У зв'язку з цим канадські власті вирішили призупинити видачу ліцензій на продаж зброї Анкарі.

МЗС також закликав захистити цивільне населення і забезпечити їм доступ до гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Домінік Раабе заявив, що Великобританія планує припинити видачу нових ліцензій на експорт зброї у Туреччині з-за проведення військової операції турецькою стороною в Сирії.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини з-за військову операцію в Сирії.

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.

Додамо, Туреччина почала військову операцію в Сирії з назвою "Джерело світу". Операція спрямована проти курдської угруповання YPG ("Загони народної самооборони"), яку Туреччина вважає терористичною організацією, а також курдських Сирійських демократичних сил (СДС), створених та фінансованих США для боротьби з ИГИЛ. Турецьке керівництво зацікавлене у створенні на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону, де в разі успіху планується розмістити 2 млн сирійських біженців з Туреччини.