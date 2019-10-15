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Великобритания приостановит экспорт оружия в Турцию

Новости » В мире    15.10.2019 - 15:02
Великобритания приостановит экспорт оружия в Турцию
Фото: Доминик Рааб (из открытых источников)

Великобритания не хочет, чтобы оружие использовалось в Сирии

Великобритания планирует приостановить выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турцию из-за проведения военной операции турецкой стороной в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, поставка оружия будет приостановлении из-за опасений, что оно будет использоваться в военных операциях в Сирии.

"Правительство Великобритании очень серьезно относится к своим обязанностям по контролю над экспортом вооружений, и в этом случае, конечно, мы будем внимательно следить за экспортом нашей продукции в Турцию. Никаких дополнительных экспортных лицензий в Турцию для предметов, которые могут быть использованы в военных операциях в Сирии, не будет предоставлено, пока мы проводим проверку", - заявил Рааб.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел экономические санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии. По словам Трампа, санкции буду введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Также сообщалось, что в США рассматривают возможность вывоза ядерного оружия из Турции.

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