ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Страны ЕС приостанавливают экспорт оружия в Турцию

Новости » Политика    15.10.2019 - 22:59
Страны ЕС приостанавливают экспорт оружия в Турцию
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Рабочая группа для урегулирования этого вопроса соберется до конца недели

Страны Европейского союза приостанавливают экспорт оружия в Турцию из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее заявление министров финансов государств-членов ЕС по итогам встречи в Люксембурге

Отмечается, что до конца недели соберется рабочая группа для координации и пересмотра позиций стран-членов по этому вопросу.

"Страны-члены принимают обязательства принять решительную позицию на уровне государств в отношении стратегии по экспорту оружия в Турции", - говорится в заявлении.

Кроме этого, страны ЕС также договорились согласовать перечень санкций против Турции из-за буровых работ у побережья Кипра.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Раабе заявил, что Великобритания планирует приостановить выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турции из-за проведения военной операции турецкой стороной в Сирии.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп ввел экономические санкции против Турции из-за военной операцию в Сирии.

Напомним, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

Вице-президент США отправится в Турцию, чтобы обсудить военную операцию в Сирии Венгрия поддержала военную операцию Турции в Сирии
Новости Украины ТурцияЕвросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь