Канада викликала посла Росії через обстріл Дніпра

Канада викликала посла Росії в Оттаві, аби заявити про несприйняття жорстокої атаки на мирних людей в Дніпрі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Присутній на виступі міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі підтримав цю заяву.

"Ми продовжимо душити російський режим скоординованими санкціями і продовжимо протистояти російській брехні фактами", - заявила Жолі.

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.

У Дніпрі 17 січня оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці.

Внаслідок російської атаки по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло щонайменше 45 людей.

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