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Канада вызвала посла России из-за обстрела Днепра

Фото: Канада вызвала посла РФ из-за атаки по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновский

Канада вызвала посла России в Оттаве, чтобы заявить о неприятии жестокой атаки на мирных людей в Днепре.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжим душить российский режим скоординированными санкциями и продолжим противостоять российской лжи фактами", – заявила Жоли.

Присутствовавший на выступлении министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поддержал это заявление.

Напомним, что 14 января во время очередной массированной атаки российские войска ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно восстановить.

В Днепре 17 января объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке.

В результате российской атаки по многоэтажке в Днепре погибли по меньшей мере 45 человек.

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