Канада вызвала посла России из-за обстрела Днепра

Канада вызвала посла России в Оттаве, чтобы заявить о неприятии жестокой атаки на мирных людей в Днепре.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы продолжим душить российский режим скоординированными санкциями и продолжим противостоять российской лжи фактами", – заявила Жоли.
Присутствовавший на выступлении министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поддержал это заявление.
Напомним, что 14 января во время очередной массированной атаки российские войска ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.
Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно восстановить.
В Днепре 17 января объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке.
В результате российской атаки по многоэтажке в Днепре погибли по меньшей мере 45 человек.
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