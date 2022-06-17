UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада ведет переговоры с Германией по оборудованию для "Северного потока"

Фото: Канада ведет переговоры с Германией по оборудованию для "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада ведет переговоры с Германией по оборудованию для газопровода "Северный поток". Сейчас оно находится на ремонте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили в правительстве Канады, окончательного решения по турбинам нет.

"Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 14 июня стало известно, что "Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток-1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens. В тот день сообщалось, что производительность с 167 млн куб. м в сутки упала до 100 млн куб. м.

При этом в компании Siemens подтвердили, что причиной значительного сокращения поставок газа через "Северный поток-1" является затянувшийся ремонт турбины компрессорной станции.

15 июня стало известно, что "Газпром" снизил поставки со 100 до 67 млн куб. м.

А 16 июня поставки сократились еще больше, что стало причиной мгновенного рост цен.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выступил за то, чтобы полностью остановить или существенно ограничить использование "Северного потока-1". В противном случае, по его словам, это может значительно усложнить поставки газа населению, учитывая уменьшение объемов и платы за транзит газа "Газпромом" через Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток