Канада – Україна. Матч за незвичними правилами: де і коли дивитися безкоштовно

Сьогодні, 7 червня збірна України матчем з Канадою розпочне виступи на міжнародному товариському турнірі Canadian Shield.

Деталі поєдинку та де його можна переглянути безкоштовно – підкаже РБК-Україна .

Хто в заявці України

Гра пройде на арені на BMO Field у Торонто. Початок – о 22:30 за київським часом.

Сергій Ребров вніс до заявки на гру імена всіх 24-х гравців, що перебувають у складі "синьо-жовтих". На прес-конференції перед матчем він пообіцяв дати шанс на турнірі кожному гравцеві та натякнув на експерименти зі складом та тактикою.

Що відомо про збірну Канади

Склад команди не зовсім оптимальний. Відсутня головна зірка збірної – захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс, який травмований. Також немає в складі оборонця шотландського "Селтіка" Алістера Джонстона та його колеги за амплуа Моїза Бомбіто з французької "Ніцци".

Втім, присутні в обоймі такі відомі, зокрема в Європі, виконавці, як Джонатан Девід ("Лілль"), Кайл Ларін ("Мальорка"), Стівен Еуштакіу ("Порту"), Ісмаєль Коне ("Ренн") та інші.

Американський тренер Джессі Марш має в складі достатньо досвідчених виконавців, з яких за рік (очолив збірну Канади 13 травня минулого року) встиг сколотити доволі міцний колектив. А враховуючи ще й фактор рідних стін, можна сміливо прогнозувати, що підопічним Сергія Реброва легко не буде.

Хто фаворит матчу

Фаворитом майбутнього поєдинку на арені, яка прийматиме матчі ЧС-2026, букмекери вважають господарів поля.

Ставки на перемогу Канади в основний час приймаються в діапазоні – 2,15-2,24, на нічию – 3,49-3,80, на виграш підопічних Сергія Реброва – 2,82-3,01.

Учасники турніру та розклад зустрічей

У турнірі Canadian Shield візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.

Склад учасників:

Україна – 25 місце в рейтингу ФІФА

Канада – 30

Кот-д'Івуар – 41

Нова Зеландія – 86

Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками. Усі матчі пройдуть на арені BMO Field у Торонто.

Повний розклад матчів турніру (за київським часом)

Субота, 7 червня

22:30, Канада – Україна

02:00, Нова Зеландія – Кот-д'Івуар

Вівторок, 10 червня

00:00, Нова Зеландія – Україна

03:30, Канада – Кот-д'Івуар

Особливості турніру

Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.

У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.

Де дивитися матчі України

Поєдинки за участю "синьо-жовтих" транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Трансляції будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Крім того, матч буде доступний до перегляду безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

7 червня мовлення розпочнеться з передматчевої студії – о 21:30. До ведучих Олександри Кучеренко та Володимира Кобелькова приєднаються екс-гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Коментуватимуть матч – Вадим Скічко та Віталій Кравченко.