Канада – Україна: Ребров назвав заявку на матч та пояснив свій кадровий вибір

7 червня збірна України стартує на міжнародному товариському турнірі Canadian Shield. Тренерський штаб оголосив заявку "синьо-жовтих" на поєдинок з Канадою. А наставник Сергій Ребров прокоментував відсутність деяких ключових виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Офіційна заявка

Взяти участь у сьогоднішньому матчі отримали шанс 24 футболісти, що перебувають в складі "синьо-жовтих" за океаном. Сергій Ребров усіх їх вніс до офіційної заявки на гру.

Заявка збірної України (за номерами)

1. Андрій Лунін

2. Олександр Мартинюк

3. Богдан Михайліченко

4. Максим Таловєров

5. Валерій Бондар

6. Іван Калюжний

7. Олексій Гуцуляк

8. Георгій Судаков

9. Роман Яремчук

10. Микола Шапаренко

11. Владислав Кабаєв

12. Анатолій Трубін

13. Ілля Забарний

14. Євген Чеберко

15. Віктор Циганков

16. Артем Бондаренко

17. Олександр Зінченко

18. Олександр Тимчик

19. Олександр Піхальонок

20. Олександр Зубков

21. Микола Михайленко

22. Микола Матвієнко

23. Дмитро Різник

25. Єгор Назарина

Про Довбика, Ярмоленка та інших відсутніх

Також перед матчем Ребров провів прес-конференцію для вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, де прокоментував кадрову ситуацію в команді, розповів про підготовку до відбору на ЧС-2026 та відповів на питання щодо футболістів, які не потрапили до заявки.

Зокрема наставник збірної підтвердив, що розраховував на нападника турецького "Трабзонспора" Данила Сікана. Однак той не зміг вирушити з командою через проблеми з документами.

"Ми розраховували на Данила Сікана, але, на жаль, останньої миті в нього виникли проблеми з паспортом. Посольство не встигло зробити документи. Він хотів їхати. Через брак часу в нас не було можливості знайти альтернативу", - зазначив тренер.

Також наставник пояснив, чому не викликав деяких гравців, зокрема Артема Довбика та Віталія Миколенка.

"Це були не відмови. У гравців є пошкодження, їм потрібен час на відновлення. Вони провели важкий сезон. Я поважаю їхнє бажання підлікуватися", - пояснив Ребров.

Окремо Ребров згадав про Андрія Ярмоленка, який також не поїхав на турнір.

"Це товариський турнір. Якби це була офіційна гра – Ярмоленко точно був би в заявці. Я дав йому, як і Віталію Буяльському, відпочити. Вони заслужили", - підкреслив тренер.

Тактика та експерименти

Зважаючи на те, що в команді лише один чистий нападник – Роман Яремчук, Ребров натякнув на можливі експерименти зі складом.

"У нас є виконавці, які мають досвід гри в атаці. Це не проблема. Ми повинні використати турнір як підготовку до матчів кваліфікації ЧС-2026", - наголосив він.

Також тренер запевнив, що всі гравці отримають ігрову практику.

"Ніхто не зіграє всі 180 хвилин. Усі отримають по 90 хвилин. Я бачу в хлопців хороший настрій. Вони хочуть показати себе", - зазначив наставник.

Про відбір на ЧС-2026

Україна потрапила до відбірної групи з чотирьох команд, де всі матчі буде зіграно восени. Ребров вважає це навіть перевагою.

"Гравці будуть у тонусі. Зараз у багатьох втома та травми. До того ж, логістика в Україні складна. Саме тому вважаю, що розпочинати пізніше буде краще", - сказав він.

Чому не викликали Твердохліба і Чачуа

На запитання щодо гравців УПЛ, які не отримали виклик, як-от Єгор Твердохліб з "Кривбаса" чи Амбросій Чачуа з "Карпат", Ребров наголосив на важливості стабільності.

"У мене немає симпатій чи антипатій. Потрібно показувати стабільну гру. Це ключ до виклику в збірну", - зазначив тренер.

Він також підкреслив, що цього разу не залучав гравців молодіжної збірної, яка готується до фінального турніру Євро-2026.

"Молодіжка повинна їхати основним складом. Ми слідкуємо за футболістами цієї команди. Багато хто з них буде готовий наступного сезону грати за першу команду", - додав Ребров.

Матч Канада – Україна: коли та де дивитися

Поєдинок між національними збірними України та Канади відбудеться 7 червня на стадіоні BMO Field у Торонто. Початок – о 22:30 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно – на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.