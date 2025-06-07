Канада - Украина. Матч по необычным правилам: где и когда смотреть бесплатно
Сегодня, 7 июня сборная Украины матчем с Канадой начнет выступления на международном товарищеском турнире Canadian Shield.
Детали поединка и где его можно посмотреть бесплатно - подскажет РБК-Украина.
Кто в заявке Украины
Игра пройдет на арене на BMO Field в Торонто. Начало - в 22:30 по киевскому времени.
Сергей Ребров внес в заявку на игру имена всех 24-х игроков, находящихся в составе "сине-желтых". На пресс-конференции перед матчем он пообещал дать шанс на турнире каждому игроку и намекнул на эксперименты с составом и тактикой.
Что известно о сборной Канады
Состав команды не совсем оптимальный. Отсутствует главная звезда сборной - защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, который травмирован. Также нет в составе защитника шотландского "Селтика" Алистера Джонстона и его коллеги по амплуа Моиза Бомбито из французской "Ниццы".
Впрочем, присутствуют в обойме такие известные, в частности в Европе, исполнители, как Джонатан Дэвид ("Лилль"), Кайл Ларин ("Мальорка"), Стивен Эуштакиу ("Порту"), Исмайель Коне ("Ренн") и другие.
Американский тренер Джесси Марш имеет в составе достаточно опытных исполнителей, из которых за год (возглавил сборную Канады 13 мая прошлого года) успел сколотить довольно крепкий коллектив. А учитывая еще и фактор родных стен, можно смело прогнозировать, что подопечным Сергея Реброва легко не будет.
Кто фаворит матча
Фаворитом предстоящего поединка на арене, которая будет принимать матчи ЧМ-2026, букмекеры считают хозяев поля.
Ставки на победу Канады в основное время принимаются в диапазоне - 2,15-2,24, на ничью - 3,49-3,80, на выигрыш подопечных Сергея Реброва - 2,82-3,01.
Участники турнира и расписание встреч
В турнире Canadian Shield примут участие четыре сборные, наибольший рейтинг из которых имеет команда Украины.
Состав участников:
- Украина - 25 место в рейтинге ФИФА
- Канада - 30
- Кот-д'Ивуар - 41
- Новая Зеландия - 86
Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками. Все матчи пройдут на арене BMO Field в Торонто.
Полное расписание матчей турнира (по киевскому времени)
Суббота, 7 июня
- 22:30, Канада - Украина
- 02:00, Новая Зеландия - Кот-д'Ивуар
Вторник, 10 июня
- 00:00, Новая Зеландия - Украина
- 03:30, Канада - Кот-д'Ивуар
Особенности турнира
Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.
В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех матчей.
Где смотреть матчи Украины
Поединки с участием "сине-желтых" будет транслировать медиасервис MEGOGO. Трансляции будут доступны по подпискам "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.
Кроме того, матч будет доступен к просмотру бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.
7 июня вещание начнется с предматчевой студии - в 21:30. К ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову присоединятся экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.
Комментировать матч будут Вадим Скичко и Виталий Кравченко.
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