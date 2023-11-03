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Канада розслідуватиме можливе втручання Росії і Китаю у вибори

Канада, П'ятниця 03 листопада 2023 07:48
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Канада розслідуватиме можливе втручання Росії і Китаю у вибори Фото: Канада буде розслідувати можливе втручання у вибори Росії і КНР (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Канада на початку наступного року розпочнеться публічне розслідування можливого іноземного втручання у парламентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Розслідування зосередиться спочатку на тому, чи намагалися Китай, Росія чи інші держави вплинути на федеральні вибори 2019 та 2021 років. Після цього буде вирішуватись питання про те, чи має федеральний уряд можливості виявляти та протидіяти іноземному втручанню.

Перший звіт розслідування має бути надано до кінця лютого, а остаточний – до кінця 2024 року. Представник спеціальної комісії, яка вестиме слідство, пообіцяв оприлюднити якомога більше інформації "в межах закону та без загрози національній безпеці".

"Наш графік амбітний, і він вимагатиме розслідування, а всі зацікавлені сторони будуть працювати оперативно та співпрацювати одна з одною", - заявили в комісії.

Санкції Канади проти РФ

Нещодавно Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

До цього Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

У липні Канада запровадила нові санкції проти представників сфери культури та освіти Російської Федерації.

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