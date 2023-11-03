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Канада будет расследовать возможное вмешательство России и Китая в выборы

Канада, Пятница 03 ноября 2023 07:48
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Канада будет расследовать возможное вмешательство России и Китая в выборы Фото: Канада будет расследовать возможное вмешательство в выборы России и КНР (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Канаде в начале следующего года начнется публичное расследование возможного иностранного вмешательства в парламентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Расследование сосредоточится сначала на том, пытались ли Китай, Россия или другие государства повлиять на федеральные выборы 2019 и 2021 годов. После этого будет решаться вопрос о том, имеет ли федеральное правительство возможности выявлять и противодействовать иностранному вмешательству.

Первый отчет расследования должен быть предоставлен до конца февраля, а окончательный – до конца 2024 года. Представитель специальной комиссии, которая будет следовать, пообещал обнародовать как можно больше информации "в рамках закона и без угрозы национальной безопасности".

"Наш график амбициозен, и он потребует расследования, а все заинтересованные стороны будут работать оперативно и сотрудничать друг с другом", - заявили в комиссии.

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В это время Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

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