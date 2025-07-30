Канада розглядає можливість визнання Палестини, - CBC News

Визнання Палестини країнами Заходу

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що у вересні його країна визнає палестинську державу. Це буде в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі і не відмовиться від анексії земель.

Також раніше Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестину державою. Пізніше це зробила й Вірменія.

Сполучені Штати, на відміну від союзників, "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.

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