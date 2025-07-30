Канада розглядає можливість визнання Палестини, - CBC News

Уряд Канади розглядає можливість визнання державності Палестини, відповідне рішення можуть прийняти вже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
"Уряд Канади розглядає доцільність визнання державності Палестини, і чи має цей крок мати певні умови", - зазначають джерела видання.
При цьому повідомляється, що остаточного рішення ще не прийнято. Сьогодні, 30 липня, повинно відбутись засідання уряду, на якому йтиметься про ситуацію на Близькому сході.
Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.
Своєю чергою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що у вересні його країна визнає палестинську державу. Це буде в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі і не відмовиться від анексії земель.
Також раніше Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестину державою. Пізніше це зробила й Вірменія.
Сполучені Штати, на відміну від союзників, "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.
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