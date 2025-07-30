Канада розглядає можливість визнання Палестини, - CBC News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

При цьому повідомляється, що остаточного рішення ще не прийнято. Сьогодні, 30 липня, повинно відбутись засідання уряду, на якому йтиметься про ситуацію на Близькому сході.

"Уряд Канади розглядає доцільність визнання державності Палестини, і чи має цей крок мати певні умови", - зазначають джерела видання.

Визнання Палестини країнами Заходу

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що у вересні його країна визнає палестинську державу. Це буде в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі і не відмовиться від анексії земель.

Також раніше Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестину державою. Пізніше це зробила й Вірменія.

Сполучені Штати, на відміну від союзників, "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.

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