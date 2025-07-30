Канада рассматривает возможность признания Палестины, - CBC News

Правительство Канады рассматривает возможность признания государственности Палестины, соответствующее решение могут принять уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

При этом сообщается, что окончательное решение еще не принято. Сегодня, 30 июля, должно состояться заседание правительства, на котором речь пойдет о ситуации на Ближнем востоке.

"Правительство Канады рассматривает целесообразность признания государственности Палестины, и должен ли этот шаг иметь определенные условия", - отмечают источники издания.

Признание Палестины странами Запада

Напомним, в четверг, 24 июля, Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа.

В свою очередь, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что в сентябре его страна признает палестинское государство. Это будет в том случае, если Израиль не прекратит боевые действия в Газе и не откажется от аннексии земель.

Также ранее Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину государством. Позже это сделала и Армения.

Соединенные Штаты, в отличие от союзников, "решительно отвергли" план президента Франции о признании Палестинского государства.

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