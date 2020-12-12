Канада ратифицировала соглашение об аудиовизуальном производстве с Украиной

Фото: Андрей Шевченко (facebook.com/NMPU.UA)

Правительство Канады ратифицировало соглашение о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной. Это позволит открыть новые возможности для украинских работников киноиндустрии.

Об этом в Facebook заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года.

"Канада ратифицировала соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной. Ждем украинский-канадский "Оскар", - написал Шевченко.

Напомним, год назад президент Владимир Зеленский подписал закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в августе этого года Зеленский подписал закон о поддержке и повышении международной конкурентоспособности отрасли видео - и кинопроизводства. Закон облегчит налоговую нагрузку на производителей видеоконтента.

Отметим, актриса Наталья Бережная, исполнившая заглавную роль в фильме "DAU. Наташа", номинирована на премию Европейской киноакадемии как лучшая актриса 2020 года.