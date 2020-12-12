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Канада ратифікувала угоду про аудіовізуальне виробництво з Україною

Канада, Субота 12 грудня 2020 09:48
Канада ратифікувала угоду про аудіовізуальне виробництво з Україною
Фото: Андрій Шевченко (facebook.com/NMPU.UA)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Канади ратифікувала угоду про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною. Це дозволить відкрити нові можливості для українських працівників кіноіндустрії.

Про це у Facebook заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Угода вступає в силу з 1 січня 2021 року.

"Канада ратифікувала угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною. Чекаємо українсько-канадський "Оскар", - написав Шевченко.

Нагадаємо, рік тому президент Володимир Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників для залучення інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в серпні цього року Зеленський підписав закон про підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - та кіновиробництва. Закон полегшить податкове навантаження на виробників відеоконтенту.

Зазначимо, актриса Наталія Бережна, яка виконала головну роль у фільмі "DAU. Наташа", номінована на премію Європейської кіноакадемії як краща актриса 2020 року.

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