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Зеленский подписал закон о поддержке кинопроизводства

Киев, Вторник 11 августа 2020 19:57
Зеленский подписал закон о поддержке кинопроизводства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кинопроизводства" № 821-IX. Закон облегчит налоговую нагрузку на производителей видеоконтента.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса, которым освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновки видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики”, - говорится в сообщении.

Таким образом закон облегчает налоговую нагрузку на производителей видеоконтента. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в октябре 2019 года Зеленский подписал закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

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