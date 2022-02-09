Канада рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Восточную Европу

Правительство Канады рассматривает возможность отправки военного подкрепления в Восточную Европу. В частности, из-за сложной ситуации в сфере безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Мы рассматриваем варианты укрепления всей Восточной Европы", - заявила министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Латвию.

Министр подчеркнула, что Канада разместила в Латвии около 500 военнослужащих. В то же время она добавила, что Оттава обеспокоена агрессией РФ против Украины.

"Я глубоко обеспокоен агрессией России в отношении Украины. Мы очень серьезно относимся к защите восточного фронта НАТО", - добавила Ананд.