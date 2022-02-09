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Канада розглядає можливість відправки додаткових сил до Східної Європи

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади розглядає можливість відправки військового підкріплення в Східну Європу. Зокрема, через складну ситуацію у сфері безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми розглядаємо варіанти зміцнення всієї Східної Європи", - заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Латвії.

Міністр підкреслила, що Канада розмістила в Латвії близько 500 військовослужбовців. Водночас вона додала, що Оттава стурбована агресією РФ проти України.

"Я глибоко стурбований агресією Росії щодо України. Ми дуже серйозно ставимося до захисту Східного фронту НАТО", - додала Ананд.

Нагадаємо, в Нацгвардії розпочався курс підготовки бойових медиків під керівництвом інструкторів операції UNIFIER. Канадські інструктори вчать гвардійців рятувати життя під час бою за допомогою новітніх засобів.

Крім того, Канада прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.

Разом з тим Канада через загрозу вторгнення РФ в Україну перемістила 30% своїх військових інструкторів на захід країни.

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