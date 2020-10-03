Канада проведет собственное расследование катастрофы МАУ в Иране

Фото: самолет МАУ (РБК-Украина)

Канада формирует собственную следственную группу для изучения доказательств и информации, предоставленной Ираном в деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ. Группа соберет, систематизирует и проанализирует всю доступную информацию, доказательства и разведывательные данные.

Об этом агентству Associated Press сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

После проверки следственная группа проконсультирует правительство Канады относительно достоверности предоставленных иранской стороной выводов по катастрофе украинского самолета.

"Это еще один шаг к раскрытию правды, привлечению Ирана к ответственности и поиску справедливости для семей жертв. Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости и раскрытия правды", - говорится в заявлении МИД Канады, переданном AP.

Напомним, утром 8 январе 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин прогнозировал, что на расследование катастрофы самолета МАУ в Тегеране может уйти до 5 лет.

Как писало РБК-Украина, второй раунд переговоров между Украиной и Тегераном по катастрофе МАУ состоится в период с 18 по 21 октября. Стороны обсудят компенсации семьям погибших в катастрофе.