На расследование катастрофы МАУ может уйти 5 лет, - Енин

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Точных сроков окончания расследования в МИД не дают

Расследование катастрофы рейса Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет. При этом пока точных прогнозов, когда может закончиться расследование в Министерстве иностранных дел Украины не дают.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.

По его словам, сроки расследования дела будут зависеть от политический воли иранской стороны.

"Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет", - отметил Енин.

Напомним, в конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, на которой Иран выразил готовность выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.

Следующий раунд переговоров запланирован на октябрь.

При этом сообщалось, что Украина имеет три варианта действий, если Иран откажется от сотрудничества по делу МАУ, одним из которых является обращение в Международный суд ООН.

Отметим, 8 января 2020 года самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит двумя иранскими ракетами во время вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки.