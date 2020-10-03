Канада проведе власне розслідування катастрофи МАУ в Ірані

Фото: літак МАУ (РБК-Україна)

Канада формує власну слідчу групу для вивчення доказів та інформації наданої Іраном у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ. Група збере, систематизує та проаналізує всю доступну інформацію, докази та розвідувальні дані.

Про це агентству Associated Press повідомили в Міністерстві закордонних справ Канади.

Після перевірки слідча група проконсультує уряд Канади щодо достовірності наданих іранською стороною висновків щодо катастрофи українського літака.

"Це ще один крок до розкриття правди, притягнення Ірану до відповідальності та пошуку справедливості для родин жертв. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб домогтися справедливості та розкриття правди", - йдеться в заяві МЗС Канади, переданому AP.

Нагадаємо, вранці 8 січні 2020 року іранські військові збили літак авіакомпанії МАУ, коли той злітав з аеропорту Тегерану. На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був уражений ракетами через людську помилку та технічні несправності системи ППО.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін прогнозував, що на розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може піти до 5 років.

Як писало РБК-Україна, другий раунд переговорів між Україною та Тегераном щодо катастрофи МАУ відбудеться у період з 18 по 21 жовтня. Сторони обговорять компенсації родинам загиблих в катастрофі.