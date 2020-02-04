Канада призвала Иран как можно скорее расшифровать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

К этому призывает Чикагская конвенция, пояснили в МИД Канады

Иран должен как можно быстрее обеспечить возможность расшифровки "черных ящиков" в соответствии с требованиями международного законодательства. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Укринформ.

"Черные ящики должны быть загружены и информация из них проанализирована без задержек. К этому призывает (Чикагская - Ред.) конвенция", - сказал Шампань.

Он добавил, что вместе с министром транспорта посетил штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации (ИКАО), где призвал руководство организации также присоединиться к требованиям Канады, "поскольку соблюдение государствами-членами конвенции, ее текста - в интересах международного сообщества".

"Конвенция утверждает, что черные ящики должны немедленно расшифровываться и анализироваться. И мы просим Иран соблюдать Дополнение 13. У нас есть вопросы", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета, который сбили иранские военные, будут отправлены для расшифровки во Францию. Позже французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровка бортовых самописцев будет происходить в Украине.

Также РБК-Украина писало, что после публикации иранских переговоров диспетчеров относительно авиакатастрофы Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами.