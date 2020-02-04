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Канада закликала Іран якнайшвидше розшифрувати "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 16:31
Канада закликала Іран якнайшвидше розшифрувати "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

До цього закликає Чиказька конвенція, пояснили у МЗС Канади

Іран повинен якомога швидше забезпечити можливість розшифрування "чорних скриньок" у відповідності до вимог міжнародного законодавства. Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Укрінформ.

"Чорні скриньки повинні бути завантажені й інформація з них проаналізована без затримок. До цього закликає (Чиказька - Ред.) конвенція", - сказав Шампань.

Він додав, що разом із міністром транспорту відвідав штаб-квартиру Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), де закликав керівництво організації також долучитися до вимог Канади, "оскільки дотримання державами-членами конвенції, її тексту є в інтересах міжнародної спільноти".

"Конвенція стверджує, що чорні скриньки повинні негайно розшифровуватися та аналізуватися. І ми просимо Іран дотримуватися Додатка 13. У нас є запитання", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака, який збили іранські військові, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Пізніше французьке бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації заявило, що розшифровка бортових самописців буде відбуватися в Україні.

Також РБК-Україна писало, що після публікації іранських переговорів диспетчерів щодо авіакатастрофи Іран припинив ділитися з Україною доказами.

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