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Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами после утечки диспетчерских переговоров

Новости » Политика     03.02.2020 - 12:19
Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами после утечки диспетчерских переговоров
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

Иран резко отреагировал на утечку диспетчерских переговоров

Публикация в СМИ переговоров диспетчеров по авиакатастрофе в Иране негативно повлияет на сотрудничество с украинской стороной. Об этом заявил глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает агентство Mehr.

По словам Резайефара, утечка записей переговоров иранских диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", - заявил он.

Он также подчеркнул, что обнародование записей в украинских СМИ было сделано в нарушение международных норм и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.

Отметим, накануне в СМИ появилась запись переговоров иранских диспетчеров, которая свидетельствует о том, что Тегеран изначально знал о поражении украинского самолета ракетами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию на 80 тыс. долларов. По его словам, эти суммы являются недостаточными, и Киев будет добиваться ее увеличения.

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