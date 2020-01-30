Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ на своей территории

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Украинская сторона готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что власти будут настаивать на том, чтобы расшифровка "черных ящиков" сбитого украинского самолета МАУ под Тегераном проходила в Украине. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, такая необходимость существует из-за того, что сведения по "черным ящикам" постоянно меняются.

"Дело не в том, что по "черным ящикам" нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Разные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания. Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине", - сказал Рябошапка.

Он также рассказал, что к процессу могут привлечь представителей Франции, Ирана и Канады.

"Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и канадских экспертов", - заявил генпрокурор.

Отвечая на вопрос, где должен проходить суд над виновными в крушении самолета МАУ, Рябошапка сказал: "На этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран не намерен отдавать черные ящики сбитого самолета МАУ.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета. По его словам, усложняют переговоры информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации.

Также РБК-Украина писало, что СБУ получила доступ к телефонным данным пилотов сбитого в Иране Boeing. СБУ дали доступ к данным разговоров пилотов, бортпроводника и пассажира.