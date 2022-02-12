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Канада предоставит Украине пакет финпомощи

Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады приняло решение предоставить Украине пакет финансовой помощи. Такое решение поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"У меня был важный разговор с моим другом премьером Канады Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе", - написал он.

При этом Зеленский уточнил, что Канада утвердила дополнительный пакет важной макрофинансовой поддержки со стороны Канады.

Напомним, Канада рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Восточную Европу на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Кроме того, Канада приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.

В то же время Канада из-за угрозы вторжения РФ в Украину переместила 30% своих военных инструкторов на запад страны.

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Владимир ЗеленскийКанадаДжастин Трюдо