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Канада предложила посредничество в конфликте в Нагорном Карабахе

Автор: РБК-Украина

Канада может стать посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Она предлагает помощь в дополнение к механизму урегулирования под эгидой ОБСЕ.

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Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, он провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацакяном.

"Я обсудил со своим армянским коллегой атаки в зоне нагорно-карабахского конфликта и текущую ситуацию. Я предложил нашу помощь в изучении механизмов снятия напряженности в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ", - отметил Шампань.

Напомним, ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что бои в Нагорном Карабахе для Баку являются "Великой отечественной войной". Кроме того, подчеркивается, что Азербайджан действует якобы в рамках международного права.

Сегодня Баку и Ереван обвинили друг друга в использовании наемников с боевым опытом в Сирии и странах Ближнего Востока. Армянская сторона заявила, что Турция якобы перебросила тысячи бойцов. А в Министерстве обороны Азербайджана утверждают, что среди погибших армянских военных были наемники.

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