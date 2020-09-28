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Канада запропонувала посередництво в конфлікті у Нагірному Карабасі

Автор: РБК-Україна

Канада може стати посередником у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Вона пропонує допомогу в доповнення до механізму врегулювання під егідою ОБСЄ.

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Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань.

За його словами, він провів переговори з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацакяном.

"Я обговорив зі своїм вірменським колегою атаки в зоні нагірно-карабахського конфлікту і поточну ситуацію. Я запропонував нашу допомогу у вивченні механізмів зняття напруженості на додаток до переговорів під егідою ОБСЄ", - зазначив Шампань.

Нагадаємо, раніше помічник президента Азербайджану Ільхама Алієва заявив, що бої в Нагірному Карабасі для Баку є "Великою вітчизняною війною". Крім того, підкреслюється, що Азербайджан діє нібито в рамках міжнародного права.

Сьогодні Баку і Єреван звинуватили один одного у використанні найманців з бойовим досвідом в Сирії та в країнах Близького Сходу. Вірменська сторона заявила, що Туреччина нібито перекинула тисячі бійців. А в Міністерстві оборони Азербайджану стверджують, що серед загиблих вірменських військових були найманці.

Прогноз погоди
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