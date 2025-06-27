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Канада прагне спільно з Україною виробляти військову техніку

Оттава, П'ятниця 27 червня 2025 08:15
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Канада прагне спільно з Україною виробляти військову техніку Фото: Оттава допоможе зміцнити Сили оборони України (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Канада вивчає ймовірність укладення низки двосторонніх угод з Україною зі спільного виробництва військової техніки.

Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Thecanadianpressnews.ca.

За словами міністра, ймовірність налагодження такого виробництва нині перебуває на розгляді Міністерства національної оборони та Збройних сил Канади. В якості прикладу для вивчення Оттава розглядає моделі співпраці, що вже реалізуються між Україною та окремими європейськими країнами, зокрема Данією та Францією.

Макгінті позитивно відгукнувся про прогрес України в галузі безпілотних технологій.

"Ми активно це вивчаємо. Цілком можливо, що канадські компанії отримають деякі цікаві промислові переваги. Саме це ми й розглядаємо, щоб побачити, який механізм найкращий", - зазначив міністр.

Крім того, за словами Макгінті, федеральний уряд Канади вивчає можливість фінансування створення виробничих потужностей як на території України, так і в Канаді.

Зазначимо, що ця заява пролунала на тлі виступу прем’єр-міністра Канади Марка Карні на саміті НАТО в Гаазі, під час якого глава уряду оголосив про підготовку масштабних оборонних витрат.

У рамках заходу Девід Макгінті провів зустрічі з представниками провідних європейських оборонних компаній для обговорення майбутньої стратегії розвитку військово-промислового комплексу Канади, що наразі перебуває на етапі формування.

Нагадаємо, нещодавно Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новим прем'єр-міністром Марком Карні, під час якої обговорювалася тиск на Росію та шлях до миру.

Навесні Карні не виключав участі канадських миротворчих сил в операції на теренах України.

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