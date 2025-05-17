Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Канади: обговорили тиск на РФ
Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили кроки, які наблизять мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави держави в соцмережі Х.
Зеленський зазначив, що він разом з Карні детально обговорив санкції, які спрацюють, щоб спонукати Москву закінчити війну.
"Хороша зустріч із Марком Карні. Подякував за підтримку. Дуже цінуємо, що Канада - наш справжній друг. Обговорили, що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Найголовніше - тиснути на Росію так, щоб спонукати її робити реальні кроки для завершення війни. Дуже детально обговорили, які санкції спрацюють, зокрема вторинні, енергетичні та санкції проти тіньового флоту", - йдеться у повідомленні.
Також президент додав, що вони вдвох обговорили оборону співпрацює та розвиток коаліції охочих.
"Вдячний за запрошення взяти участь у зустрічі G7. Чекаємо на пана прем'єр-міністра в Україні!", - резюмував Володимир Зеленський.
Згодом глава держави показав відео своєї зустрічі із Карні. У дописі в Telegram Зеленський доповнив інформацію і написав, що поінформував канадського прем'єра "про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів".
"Розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації наших зусиль. Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру", - сказано у новій публікації.
Нагадаємо, 1 травня Марк Карні повідомив, що в нього відбулася телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.
Після цього він наголосив на відданості офіційного Києва намірам припинити російсько-українську війну. При цьому додав, що Москва не демонструє такого бажання.
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