ua en ru
Сб, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Канади: обговорили тиск на РФ

Субота 17 травня 2025 21:14
UA EN RU
Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Канади: обговорили тиск на РФ Фото: Марк Карні і Володимир Зеленський (x.com/ZelenskyyUa)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили кроки, які наблизять мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави держави в соцмережі Х.

Зеленський зазначив, що він разом з Карні детально обговорив санкції, які спрацюють, щоб спонукати Москву закінчити війну.

"Хороша зустріч із Марком Карні. Подякував за підтримку. Дуже цінуємо, що Канада - наш справжній друг. Обговорили, що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Найголовніше - тиснути на Росію так, щоб спонукати її робити реальні кроки для завершення війни. Дуже детально обговорили, які санкції спрацюють, зокрема вторинні, енергетичні та санкції проти тіньового флоту", - йдеться у повідомленні.

Також президент додав, що вони вдвох обговорили оборону співпрацює та розвиток коаліції охочих.

"Вдячний за запрошення взяти участь у зустрічі G7. Чекаємо на пана прем'єр-міністра в Україні!", - резюмував Володимир Зеленський.

Згодом глава держави показав відео своєї зустрічі із Карні. У дописі в Telegram Зеленський доповнив інформацію і написав, що поінформував канадського прем'єра "про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів".

"Розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації наших зусиль. Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру", - сказано у новій публікації.

Нагадаємо, 1 травня Марк Карні повідомив, що в нього відбулася телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього він наголосив на відданості офіційного Києва намірам припинити російсько-українську війну. При цьому додав, що Москва не демонструє такого бажання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Канада Війна в Україні
NEWS
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну