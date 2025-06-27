Канада намерена совместно с Украиной производить военную технику

Об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Thecanadianpressnews.ca.

По словам министра, вероятность налаживания такого производства сейчас находится на рассмотрении Министерства национальной обороны и Вооруженных сил Канады. В качестве примера для изучения Оттава рассматривает модели сотрудничества, которые уже реализуются между Украиной и отдельными европейскими странами, в частности Данией и Францией.

Макгинти положительно отозвался о прогрессе Украины в области беспилотных технологий.

"Мы активно это изучаем. Вполне возможно, что канадские компании получат некоторые интересные промышленные преимущества. Именно это мы и рассматриваем, чтобы увидеть, какой механизм лучший", - отметил министр.

Кроме того, по словам Макгинти, федеральное правительство Канады изучает возможность финансирования создания производственных мощностей как на территории Украины, так и в Канаде.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне выступления премьер-министра Канады Марка Карни на саммите НАТО в Гааге, во время которого глава правительства объявил о подготовке масштабных оборонных расходов.

В рамках мероприятия Дэвид Макгинти провел встречи с представителями ведущих европейских оборонных компаний для обсуждения будущей стратегии развития военно-промышленного комплекса Канады, которая сейчас находится на этапе формирования.