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Канада намерена совместно с Украиной производить военную технику

Оттава, Пятница 27 июня 2025 08:15
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Канада намерена совместно с Украиной производить военную технику Фото: Оттава поможет укрепить Силы обороны Украины (flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

Канада изучает вероятность заключения ряда двусторонних соглашений с Украиной по совместному производству военной техники.

Об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Thecanadianpressnews.ca.

По словам министра, вероятность налаживания такого производства сейчас находится на рассмотрении Министерства национальной обороны и Вооруженных сил Канады. В качестве примера для изучения Оттава рассматривает модели сотрудничества, которые уже реализуются между Украиной и отдельными европейскими странами, в частности Данией и Францией.

Макгинти положительно отозвался о прогрессе Украины в области беспилотных технологий.

"Мы активно это изучаем. Вполне возможно, что канадские компании получат некоторые интересные промышленные преимущества. Именно это мы и рассматриваем, чтобы увидеть, какой механизм лучший", - отметил министр.

Кроме того, по словам Макгинти, федеральное правительство Канады изучает возможность финансирования создания производственных мощностей как на территории Украины, так и в Канаде.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне выступления премьер-министра Канады Марка Карни на саммите НАТО в Гааге, во время которого глава правительства объявил о подготовке масштабных оборонных расходов.

В рамках мероприятия Дэвид Макгинти провел встречи с представителями ведущих европейских оборонных компаний для обсуждения будущей стратегии развития военно-промышленного комплекса Канады, которая сейчас находится на этапе формирования.

Напомним, недавно Канада объявила новый пакет помощи Украине на более 2 млрд долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым премьер-министром Марком Карни, во время которой обсуждалось давление на Россию и путь к миру.

Весной Карни не исключал участия канадских миротворческих сил в операции на территории Украины.

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