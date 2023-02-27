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Канада підтримуватиме Україну всіма наявними механізмами, - прем'єр-міністр

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада підтримуватиме Україну всіма наявними в неї механізмами стільки, скільки потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

“У День опору Канада підтверджує свою відданість українцям та принципам, за які вони борються: демократії, справедливості та свободі. Ми й надалі використовуватимемо всі наявні механізми для підтримки України – скільки знадобиться", - заявив прем'єр-міністр Канади.

За його словами, на тлі боротьби українців за землю, яка їм по праву належить, Канада підтверджує, що Крим є і завжди буде Україною.

Він також нагадав, що з початку повномасштабного російського вторгнення Канада надала Україні різноманітну підтримку на суму понад 5 млрд. доларів, у тому числі понад 1 млрд. оборонної допомоги.

Раніше Трюдо заявив, що Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

Нагадаємо, що 24 лютого Канада оголосила про передачу Україні ще чотирьох танків Leopard 2.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

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КанадаВторгнення Росії до УкраїниДжастін Трюдо