RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися механизмами, - премьер-министр

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися у нее механизмами столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

“В День сопротивления Канада подтверждает свою приверженность украинцам и принципам, за которые они борются: демократии, справедливости и свободе. Мы будем и дальше использовать все имеющиеся механизмы для поддержки Украины – сколько понадобится", - заявил премьер-министр Канады.

По его словам, на фоне борьбы украинцев за землю, которая им по праву принадлежит, Канада подтверждает, что Крым есть и всегда будет Украиной.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения Канада предоставила Украине разнообразную поддержку на сумму более 5 млрд долларов, в том числе более 1 млрд оборонной помощи.

Ранее Трюдо заявил, что Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Напомним, что 24 февраля Канада объявила о передаче Украине еще четырех танков Leopard 2.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаВторжение России в УкраинуДжастин Трюдо