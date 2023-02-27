Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися механизмами, - премьер-министр

Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися у нее механизмами столько, сколько потребуется.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.
“В День сопротивления Канада подтверждает свою приверженность украинцам и принципам, за которые они борются: демократии, справедливости и свободе. Мы будем и дальше использовать все имеющиеся механизмы для поддержки Украины – сколько понадобится", - заявил премьер-министр Канады.
По его словам, на фоне борьбы украинцев за землю, которая им по праву принадлежит, Канада подтверждает, что Крым есть и всегда будет Украиной.
Он также напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения Канада предоставила Украине разнообразную поддержку на сумму более 5 млрд долларов, в том числе более 1 млрд оборонной помощи.
Ранее Трюдо заявил, что Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.
Напомним, что 24 февраля Канада объявила о передаче Украине еще четырех танков Leopard 2.
Ранее сообщалось, что Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.
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